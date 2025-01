Juventusnews24.com - Mercato Juve, bianconeri scatenati: c’è il sì di Veiga, conferme su Chilwell. E se parte Cambiaso… Le ultimissime

di RedazionentusNews24: c'è il sì disu. E seCambiaso. Le ultime sulle possibili mosse deiAlfredo Pedullà ha fatto il punto sul, con iche sono ora chiamati a chiudere colpi per rinforzare un reparto arretrato falcidiato dai gravi infortuni di Bremer e Cabal.Stando a quanto si apprende la Vecchia Signora ha ottenuto il sì die ora deve formalizzare un'offerta al Chelsea che ha comunque aperto al prestito. Può arrivare poi un altro difensore, ma le condizioni chieste dal Newcastle per Kelly non ci sono.invece suseCambiaso, che in caso di cessione spalancherebbe però le porte a tutt'altro.