Jovanotti e il rientro a Cortona | Sì vado a Sanremo | ci divertiremo

Arezzo, 21 gennaio 2025 – “Ebbene sì, ci si vede a!”. All’indomani dell’annuncio ufficiale, dato in diretta al Tg1 da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, il cantautore cortonese conferma, anche sui social, la sua presenza al festival della musica italiana. Lo fa collegandosi dalla coloratissima sala della sua villa a, dove è rientrato dopo lunghi giorni di prove per il tour imminente che questa volta non si sono svolte ama a Castrocaro per motivi di spazio. “Fino a sabato non avevamo la certezza che si potesse fare quello che avevo in mente”, commenta spumeggiante il Jova nazionale. “Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni”. L’appuntamento è durante la prima serata del Festival, l’11 febbraio, sul palco dell’Ariston come super ospite.