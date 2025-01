Sport.quotidiano.net - Inter, la giostra del gol. Inzaghi è una garanzia. E ora ha il vero Lautaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

La piacevole sensazione del gol è diventata un’abitudine. L’marchiata, al quarto anno sulla panchina nerazzurra, ha una costante che dura fin dalla prima stagione con l’attuale tecnico: segna. Tommaso, figlio dell’allenatore e oggi procuratore, ha evidenziato ieri sui propri social una statistica eloquente. Per la terza volta in carriera,è arrivato con una sua squadra a 51 gol fatti nelle prime venti partite di campionato. Gli era successo alla Lazio nel 2017/18, ha bissato con l’2021/22 e con quella attuale. Prima di lui, per trovare una squadra così prolifica bisognava tornare ai 57 centri della Juventus 1959/60. Se poi c’è la necessità la squadra sa anche vincere 1-0, è accaduto per esempio a Venezia, ma non è la specialità della casa. L’, di norma, centra ripetutamente il bersaglio e lo fa con tanti giocatori diversi.