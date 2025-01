Il tuffatore azzurro Andreas Sargent Larsen sospeso per un anno Lo stop dopo le Olimpiadi | l’accusa di violenza della collega ed ex

Leggi su Open.online

La Federnuoto haper unil25enne, denunciato dall’ex fidanzata e tuffatrice Virginia Tiberti di atti persecutori.di genere, violazionedisciplina sportiva, del codice di comportamento sportivo, dei principi di lealtà, di none del divieto di dichiarazioni lesive dell’altrui reputazione: queste le motivazioni del provvedimento. La decisione arriva a sei mesi dal rinvio a giudizio dell’, ritardo che gli ha permesso di partecipare alledi Parigiscorsa estate nonostante le accuse fossero state rese pubbliche prima del grande appuntamento. L’ossessione e le violenze La relazione tra i due era iniziata nel 2019, quando Tiberti era solo 15enne. Dura solamente quattro mesi, secondo quanto ha detto agli inquirenti la ragazza, ma in quel breve periodo si concentrano non pochi episodi dipsicologica e fisica.