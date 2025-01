Tpi.it - Elon Musk ha fatto il saluto romano durante un comizio? Lui risponde: “Accusa stancante”

Leggi su Tpi.it

hailunpro-Trump? A giudicare dalle immagini sembrerebbe proprio di sì, ma l’eclettico imprenditore – appena nominato “ministro” dal presidente (guiderà il Dipartimento per l’Efficienza governativa degli Stati Uniti) – allontana le polemiche.“Francamente avrebbero bisogno di ‘sporchi trucchi’ migliori. L’attacco ‘sono tutti Hitler’ è”, scrive sul social di sua proprietà, X, riferendosi a chi lodi filo-nazismo e filo-fascismo. E allega al post lo screenshot di un suo tweet di dieci anni fa in cui raccontava di aver votato in passato per il Partito democratico ma di aver smesso di supportarli quando sono diventati il “partito della divisione e dell’odio”.Frankly, they need better dirty tricks.The “everyone is Hitler” attack is sooo tired https://t.