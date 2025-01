Biccy.it - Daniele Dal Moro offende Alfonso Signorini e il Grande Fratello

Ilva in onda da 25 anni e anche nelle edizioni meno riuscite mantiene sempre salda la sua fanbase più fedele, ma come tutti gli altri programmi può piacere o meno. Come succede spesso con gli altri reality, anche il GF è tacciato di essere “trash”, ma spiazza quando i giudizi taglienti arrivano da personaggi che sono passati da quella casa ed è il caso diDal.Che l’ex gieffino non fosse rimasto in buonissimi rapporti con illo sapevamo tutti, ma ieri sera l’imprenditore veneto è riuscito a sorprendere con delle offese rivolte ade alla sua trasmissione. Sotto ad un post del profilo Instagram ufficiale del GF, l’ex vippone ha scritto: “Programma di me**a e conduttore di me**a” (già lo scorso settembreDalera stato accusato di aver attaccato).