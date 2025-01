Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto nel parcheggio di via dell’Abate, archiviazione per i carabinieri indagati

Modena, 20 gennaio 2025 –per i seifinitia Modena dopo la morte del 31enne tunisino Taissir Sakka,cadavere la mattina del 15 ottobre 2023 in unin via dell'Abate. Lo ha deciso il Gip del tribunale Barbara Malavasi che ha archiviato il fascicolo a carico dei militari dell’arma. Per il decesso un carabiniere rispondeva di morte come conseguenza di altro reato, mentre cinque colleghi militari di lesioni provocate al fratello del 31enne. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura, sciogliendo la riserva dopo l'udienza di giovedì, fissata per discutere l'opposizione dei difensori del fratello del tunisino, avvocati Fabio Anselmo e Bernardo Gentile. Nell'si sottolinea come la consulenza medico legale abbia segnalato che Sakka morì per una insufficienza cardiaca improvvisa legata ad una patologia, che era positivo ad alcol e droga e come non avesse segni di violenza in grado di determinare il decesso.