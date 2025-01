SNAI – Champions League | Atalanta in discesa Juve ok Milanesi a bassa quota | rossoneri a 142 nerazzurri a 138

Liberoquotidiano.it - SNAI – Champions League: Atalanta in discesa, Juve ok Milanesi a bassa quota: rossoneri a 1,42, nerazzurri a 1,38

Leggi su Liberoquotidiano.it

- Tra martedì e mercoledì la penultima giornata, con i tre punti di Gasperini con lo Sturm Graz a 1,18; avanti anche Thiago Motta (2,20) sul campo del Bruges. il Bologna a 3,40 per giocarsi le ultime chance di restare in corsa Milano, 20 gennaio – Tutto in 180 minuti. Laarriva alla sua volata finale, con in palio gli otto posti per accedere direttamente agli ottavi e gli altri 16 che valgono gli spareggi. Tutto ancora in ballo, con il Bologna quasi fuori e le altre quattro italiane tutte in corsa. Martedì tocca adntus e proprio ai rossoblù. A Bergamo, alle 18.45, arriva lo Sturm Graz, con quoteinper la squadra di Gasperini, strafavorita a 1,18: pareggio e successo degli austriaci si giocano rispettivamente a 7,50 e 13.in Belgio In serata tocca allantus, che dopo il successo contro il Milan in campionato vola in Belgio per affrontare il Bruges.