Ilrestodelcarlino.it - Show Chiesanuova,. Matelica costretto ad arrendersi

1 : Ajradinoski, Tempestilli (26’ st Morettini), Ciottilli, Palladini, Canavessio, Monaco, Pasqui (40’ st Russo), Tanoni, Sbarbati (48’ st Vitucci), Mongiello (45’ st Tacconi), Persiani. All. Mobili.: Ginestra, Montella, Merli (34’ st Giovannini), Lucarini, Siciliano, Gomis (16’ st Mengani), Aquila, Frulla, Iori, Mazzoni (26’ st Amico), Strupsceki. All. Ionni. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 36’ Canavessio, 23’ st Persiani, 35’ st Iori (rigore). Note – Spettatori 300 circa, ammoniti Monaco, Pasqui, Persiani, Tempestilli, Sbarbati, Palladini, Canavessio; Gomis, Lucarini, Montella.fa unoè viva. E’ questa la "fotografia" di un match molto bello. Potrebbe sembrare una contraddizione, ma in realtà è andata proprio così. La squadra di Mobili impatta molto bene, gioca a memoria fra gli applausi (meritati) del suo pubblico e crea un’infinità di occasioni.