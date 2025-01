Calciomercato.it - Serie A, decisiva la prossima gara: rischio esonero con l’ombra di De Rossi

Leggi su Calciomercato.it

Situazione sempre più delicata in panchina dopo l’ennesimo risultato deludente in campionato e la contestazione dei tifosi allo stadioLa Fiorentina non si sblocca e manca nuovamente il successo nel match interno contro il Torino, nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del match dei granata.Palladino con Zanetti (LaPresse) – Calciomercato.itNon basta l’acuto di Kean ai viola per portare a casa i tre punti, con l’ex attaccante della Juventus al 12° sigillo stagionale in campionato. La Fiorentina fatica e nella ripresa la difesa viola combina la frittata, permettendo a Gineitis di trovare il pareggio e un punto d’oro per la squadra di Vanoli viste le circostanze. Alla fine piovono fischi per la formazione gigliata, contestata dal pubblico amico del ‘Franchi’ dopo l’ennesima prestazione deludente.