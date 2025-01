Thesocialpost.it - Roma, incidente mortale sul raccordo: 43enne cade a bordo di una moto rubata

Tragedia nella notte sul GrandeAnulare, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita in unmentre era alla guida di una. Intorno alle 2:30 di lunedì 20 gennaio, il mezzo ha sbandato in carreggiata interna al chilometro 28,400, nei pressi della Centrale del Latte, portando a una caduta fatale.Le cause precise dell’sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime verifiche, si tratterebbe di un episodio autonomo, ma la polizia stradale della sottosezione di Settebagni sta indagando per escludere il possibile coinvolgimento di altri veicoli. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di salvare ilciclista, ma l’uomo non ha superato le gravi lesioni riportate.I rilievi eseguiti dagli agenti puntano a chiarire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali irregolarità.