Ristopro stellare Ruvo ko ai supplementari Jesi cade ancora in casa | Chiusi passa facile

FABRIANO 84DI PUGLIA 81FABRIANO: Pierotti 30, Gnecchi 7, Dri 24, Raucci, Molinaro 5; Ottoni ne, Romagnoli ne, Centanni ne, Carta 3, Scanzi 7, Pisano 6, Scandiuzzi 2. All. NiccolaiDI PUGLIA: Isotta 21, Moreno 7, Jackson 18, Jerkovic 10, Borra 14; Basile ne, Markovic, Conte ne, Musso 8, Gatto 2, Lorenzetti 1. All. Rajola Arbitri: Roberti e Marcelli Parziali: 25-30 43-44 60-63 73-73 84-81 Un match equilibratissimo al PalaChemiba vede laFabriano fare l’impresa con una big come, battuta 84-81 all’overtime senza Centanni. Primo quarto dal punteggio altissimo perché gli attacchi hanno decisamente il sopravvento sulle difese sancendo il 25-30 al 10’. Difese che i coach registrano nel secondo parziale che manda le squadre al riposo sul 43-44. Non cambia la sostanza nel terzo periodo conavanti 60-63 ma matchapertissimo e che si decide nell’ultimo parziale.