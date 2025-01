Iltempo.it - "Nuova era di prosperità": Trump si scatena sulle note di YMCA | VIDEO

Con la promessa di rendere di nuovo grande l'America ("Make America Great Again"), Donaldha concluso il suo discorso nella Capital One Arena di Washington. Sul palco, insieme al presidente eletto, sono quindi saliti i Village People, che hanno cantato e ballatodi '', uno degli inni della campagna del repubblicano. Il tycoon stesso, muovendo le braccia a ritmo, ha partecipato alla performance. A poche ore dal giuramento per l'avvio del suo nuovo mandato,ha tenuto un comizio per ringraziare i suoi sostenitori per il supporto offerto. "Renderemo il nostro Paese più grande che mai e sono entusiasta di tornare alla guida dell'America - ha affermato -. Sta per iniziare unaera diamericana, dignità e orgoglio per riprenderci da un sistema politico fallito e corrotto.