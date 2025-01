Mistermovie.it - Mister Movie | Oceania 2 Raggiunge il Miliardo di Dollari al Box Office Globale: Un Trionfo per Disney

Leggi su Mistermovie.it

Il sequel animato diha conquistato il pubblico in tutto il mondo, superando ildial box2, l’attesissimo sequel che ha debuttato il giorno del Ringraziamento 2024, ha ufficialmente superato il traguardo deldial box, consolidando il suo status come uno dei film di maggior successo dell’anno. Il film, che continua le avventure della protagonista Moana (doppiata da Auli’i Cravalho), ha riscosso un incredibile successo a livello internazionale, diventando un fenomeno al cinema.Un Successo Inaspettato: Il Viaggio die la Scelta di DistribuzioneOriginariamente pensato come una serie esclusiva per+,2 è stato trasformato in un film distribuito nei cinema, una decisione che si è rivelata una mossa vincente.