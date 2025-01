Lanazione.it - Lorenzo Donati al 7° Simposio Mondiale di Canto Corale

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Bandung (Indonesia), 20 gennaio 2025, iniziate le prove con il Coro Giovanile Nazionale Indonesiano che il Maestro aretino,, dirigerà al concerto inaugurale del 7°che dal 22 al 25 gennaio vedrà riuniti a Bandung cori e direttori di tutto il mondo.oltre al concerto inaugurale dirigerà un altro degli eventi musicali del meeting internazionale e terrà una masterclass per direttori di coro alla quale parteciperanno giovani direttori provenienti da tutto il Sud-Est asiatico. Il direttore e compositore proporrà musiche di Palestrina e altri autori, inoltre anche la propria composizione “Sicut Cervus”. Dopo l’imponentedi Istanbul doveaveva rappresentato l’Italia, come unico musicista nazionale a rappresentare la culturaitaliana, alche si aprirà in Indonesia sarà l’unico rappresentante europeo, in un contesto con direttori e compositori provenienti da Corea, Giappone, Filippine con i famosissimi Madrigal Singers, Singapore e Stati Uniti d’America.