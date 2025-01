Liberoquotidiano.it - Lo sguardo di Cahill in panchina dopo il malore di Sinner: sotto c'è qualcosa di più grosso? | Guarda

Legarsi a un idolo è un po' così: se va tutto bene ci si sente le persone più felici al mondo, se va tutto male partono le preoccupazioni per ogni singolo, minimo, gesto allarmante. Come quello che Jannikha fatto capire a tutti nel corso del match contro Holger Rune, quando si è sentito male e si è dovuto assentare per 11 minuti,aver chiamato medical timeout, per riprendersi, colpito da problemi allo stomaco e dalla nausea. La sospensione della gara chiesta dal tennista ha allarmato i suoi fan, che hanno temuto per un suo ritiro. Il tempo è sembrato essersi dilatato per l'apprensione, prima che Jannik tornasse in campo e decidesse la sfida in quattro set contro il danese, che per innervosirlo, prima del game decisivo, ha chiesto anche lui medical timeout per problemi al ginocchio,loirritato di, allungando ancora di più il match.