La morte della notizia: una inquietante home page sulla storica testata giornalettismo.com

20 gennaio 2025. - Unache fa rumore. O che fa, se non fosse che – come viene scritto nell'articolo di fondo che apre– lanon esiste più.Ad aggiungere tensione al tutto, c'è un provocatorio video d'autore, realizzato dall'AI artist Eman Rus: Elon Musk, con una faccia, digita la parola reboot sullo schermo.“Laè morta – scrive Gianmichele Laino, direttore-. Non esiste. È stata sotterrata da un algoritmo e dalla possibilità data a tutti e ciascuno di produrre un contenuto e – quasi contemporaneamente – pubblicarlo su una piattaforma”.Ci si interroga se il futuro dell'editoria sia rappresentato non più dalla qualità (e dall'esclusività) del contenuto informativo, ma da una sorta di “marketing”. Ovvero, un modo edulcorato di concepire l'offerta giornalistica.