La Goldengas Senigallia fa l’impresa | Loreto Pesaro finisce al tappeto

7168: Giacomini 7, Perna ne, Venga 12, Gentili ne, Maiolatesi, Clementi 15, P.Sablich 7, Soviero 3, Landoni 9, Giampieri 18, Tamboura ne, Druda ne. All. Petitto: Battisti 6, Delfino 16, Cevolini 7, Cipriani 8, Mattioli ne, Aglio, Tognacci 6, Jareci, Gulini 4, Broglia 9. All. Ceccarelli Arbitri: Bonfigli di Offida e Flocco di Ancona Parziali: 17-13 35-30 49-52 62-62 71-68 Impresa dellache tiene vive le speranze di agganciare il sesto posto, l’ultimo utile per partecipare alla poule promozione, battendo al PalaPanzini ilsecondo in classifica e degli ex con una prestazione di gran cuore e intensità.71-68 e per illa corsa al primo posto si fa dura.conduce di poco sia il primo quarto (17-13) che il secondo (35-30) ma paga un terzo periodo in sofferenza nel quale ilribalta l’andamento andando al 30’ in vantaggio 49-52.