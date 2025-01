Ilnapolista.it - Hamilton e il primo giorno in Ferrari, il Telegraph sul suo outfit: “Sembrava più un boss mafioso che un pilota”

Leggi su Ilnapolista.it

Oggi c’è stato ildi Lewisalla, la sua nuova scuderia. Ilha riportato il resoconto della giornata.IldiinIl quotidiano inglese riporta:Il suopiù dadi mafia che daautomobilistico; aveva un abito doppio petto blu scuro e un lungo cappotto poggiato sulle spalle, ha scritto su Instagram che avrebbe ricordato per sempre questa giornata. Laha scritto in un comunicato cheha trascorso la sua prima mattinata visitando la pista di Fiorano, sullo sfondo della casa di Enzo. Le tradizionali foto delsono state scattate lì e anche il tempo meteorologico ha contribuito a far sentire Lewis a casa, con cielo un po’ coperto e pioggerellina tipicamente britannica.