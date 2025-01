Lanazione.it - Firenze, ragazzo gravissimo: colpito al cuore. Rissa, coltellate e paura nell’enclave degli ultimi

, 20 gennaio 2025 – Una guerra tra. Una guerra che va avanti da settimane. E che vede bande di ragazzi sfidarsi per un posto in una struttura di accoglienza, o per affari di droga. Ci sarebbe questo dietro l’accoltellamento di sabato pomeriggio nel cortile del Cas (Centro Accoglienza Straordinaria) “L’orologio“ di viale Corsica, a. Il 19enne tunisinoalcon un fendente è stato sottoposto un’operazione molto delicata all’ospedale di Careggi: è stabile, ma in condizioni ancora gravissime. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri, sotto il coordinamento della procura dei minori e quella ordinaria. Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, non è ancora chiaro cosa può aver dato inizio alla. Difficile però credere che non ci sia un legame con i numerosi episodi avvenuti con regolarità nelle scorse settimana, che hanno visto protagonista la vittima e un altro gruppo di 6/7 maggiorenni.