EUROVISION 2025 IN RAI | MICHELLE HUNZIKER ALLA CONDUZIONE CON ALTRE DUE PRIMEDONNE

È ufficiale.è stata scelta per ladell’edizionedell’che quest’anno viene ospitata dSvizzera.sarà affiancata dadue celebri svizzere come Sandra Studer e Hazel Brugger. Le semifinali il 13 e 15 maggio andranno in diretta su Rai2 mentre la finale dell’Song Contest è attesa il 17 maggio su Rai1.Un grande riconoscimento per la, nota conduttrice sia in Italia che nei paesi di lingua tedesca visto che show come “Wetten dass?” (“Scommettiamo che?”) vengono prodotti e trasmessi a reti unificate in Germania, Austria e Svizzera.L'articoloIN RAI:CONDUEproviene da BUBINO.