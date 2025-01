Liberoquotidiano.it - "Chi ha incontrato prima del match con Rune": cresce la paura per Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

della partita contro Holger, aveva scelto di vedere un medico,. Segno che qualcosa non andava, e non c'entrava solo il grande caldo che avvolto la Rod Laver Arena, il campo centrale degli Australian Open. "Non mi sentivo molto bene oggi, nessun infortunio ma una sensazione di malessere generale", ha spiegato il 23enne azzurro, numero 1 al mondo e detentore del titolo in carica. Tra fine del secondo set (perso 6-3) e inizio del terzo, la volpe di San Candido ha rischiato di mandare a monte quanto fatto fino a oggi, facendo sfumare il primo Slam stagionale che sta affrontando da favorito d'obbligo. "Avevo dormito tantissimo stanotte, e non avessi messo la sveglia avrei continuato a farlo; ma quando mi sono svegliato non mi sentivo bene. Ho cercato di mettere tutte le energie possibili in questa partita, ho cercato di gestire le situazioni e superare le difficoltà e per fortuna ci sono riuscito", ha ammessofinito e vinto (in quattro set).