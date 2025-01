Ilfattoquotidiano.it - Caso Clostebol, Eubanks con Sinner: “Ho letto tutte le pagine della sentenza. Vi spiego quante falsità hanno detto i miei colleghi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Considerato il clamore riguardante ilche vede coinvolto Jannik, ma anche quello riguardante Iga Swiatek, l’Itia (Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis) ha optato per realizzare nel corso degli Australian Open due “sessioni informative” per spiegare i due casi (diversi tra loro), e le procedure rispettate. Un’iniziativa importante che avrebbe dovuto vedere accorrere numerosi i tennisti impegnati a Melbourne, perché la conoscenzamateria è fondamentale per evitare di venire coinvolti nel mare di disinformazione che circola sul web. Purtroppo però, ai corsi si è presentato un solo tennista. Christopher, n. 102 del ranking: “Hole 33”, ha ammesso al sito The Second Serve.