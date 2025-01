Zon.it - Baronissi, da domani il via ai lavori infrastrutturali su Via Ferreria

Il Comune diannuncia che a partire dal 21 gennaio 2025 inizieranno importanti interventisu Via, realizzati in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI). L’obiettivo principale è la costruzione di una nuova infrastruttura idrica per eliminare interferenze con la rete ferroviaria.Modifiche alla viabilitàDurante i, sarà attivo un senso unico di marcia nel tratto di Viacompreso tra l’intersezione con Via Convento e il passaggio a livello.Direzione consentita: Mercato San Severino – Salerno.Eccezioni: Ai residenti sarà permesso il transito nella direzione opposta, così come al pulmino dello scuolabus diretto al plesso scolastico S. Maria Delle Grazie.Interruzione della tratta ferroviariaDal 1° febbraio al 1° giugno 2025, la circolazione ferroviaria sulla tratta Salerno – Mercato San Severino – Nocera Inferiore sarà sospesa.