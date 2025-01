Appropriazione indebita | la Finanza sequestra uno splendido veliero del 1947 ancorato al porto di Formia

Leggi su Dayitalianews.com

Nella giornata di ieri, i militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Cassino su richiesta della Procura. L’operazione ha riguardato un’imbarcazione di lusso del tipo “Caicco”, costruita nel, e attualmente ormeggiata presso ildi.L’indagine:Il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo effettuato in mare da un’unità navale del reparto pontino, durante il quale sono emerse irregolarità che hanno portato all’avvio di un’indagine penale. I successivi accertamenti, coordinati dalla Procura di Cassino, hanno evidenziato indizi di colpevolezza nei confronti del soggetto che deteneva l’imbarcazione. L’uomo è accusato di(articolo 646 del codice penale), in quanto non avrebbe completato l’iter amministrativo necessario per regolarizzare l’acquisto del caicco.