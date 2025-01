Inter-news.it - Rebic salterà Lecce-Inter: fallo grave su Mina e rischio ampia squalifica

Leggi su Inter-news.it

Antesicuramente la prossima sfida di campionato delcontro l’di domenica 26 gennaio alle ore 18. Il calciatore delrischia però una più lungaa causa del rosso contro il Cagliari.LA SITUAZIONE – Antenon giocherà la prossima gara di Serie A delcontro l’in programma il 26 gennaio. Il calciatore croato si è reso infatti protagonista di unmolto pericoloso nella gara persa dalla sua squadra per 4-1 contro il Cagliari. Il gesto di cui si è reso protagonista il classe 1993 ha letteralmente “passeggiato” sulla schiena di Yerry, ricevendo un rosso diretto da parte di Juan Luca Sacchi. L’ex Milandunque la sfida contro i nerazzurri, ma il giudizio del giudice sportivo potrebbe essere ben più severo.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (su)©-News.