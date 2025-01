Terzotemponapoli.com - Napoli-Garnacho, passione reciproca. Anche se lo United…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Sulla linea-Mster.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il tema principale è sempre lo stesso: Alejandro. L’uomo che Conte ha chiesto dopo la partenza di Kvara. Ormai la storia è giunta allo snodo fondamentale: in or out. Dentro o fuori nell’arco di pochi giorni e comunque non oltre il prossimo weekend senza la ragionevole certezza di poter chiudere l’affare andando di slalom tra margini e paletti”.Fino a quando ilaspetterà.? “Il club di De Laurentiis, infatti, non aspetterà ancora a lungo prima di registrare la posizione definitiva del Mster United. Ilè pronto a investire più o meno 50 milioni di euro (con i bonus), ma la distanza economica con i Red Devils resta. Come se non bastasse, da un paio di giorni in Inghilterra si raccontadell’interesse del Chelsea nei confronti die del collega Kobbie Mainoo: sotto osservazione innanzitutto loro e poi Gittens, esterno inglese del Borussia Dortmund.