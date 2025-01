.com - Lloyd Kelly, chi è il difensore del Newcastle nel mirino della Juventus

(Adnkronos) – Spunta il nome diper il calciomercato, che va a caccia di un. Dopo l’arrivo di Alberto Costa e in attesa ufficializzare l’ingaggio dell’attaccante Kolo Muani del Paris Saint-Germain, Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare ancora la difesa, reparto in sofferenza dopo gli infortuni di Cabal e soprattutto Bremer. L’ex uomo mercato del Napoli sembra aver individuato in queste ore il profilo giusto per la retroguardia di Thiago Motta:delvalutato circa 30 milioni dal club inglese, che non sembra disposto a cederlo in prestito. Ma chi èè unclasse 1998 nato a Bristol, che può essere utilizzato sia comecentrale che come terzino sinistro.ha iniziato a giocare a calcio nel settore giovanile del Bristol City e ha iniziato a scalare rapidamente gerarchie, esordendo in prima squadra a 19 anni.