Juventusnews24.com - Kelly Juventus, i bianconeri lo valutano ma tutto dipende da questi due aspetti: i pro e contro del possibile affare

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del difensore accostati ai: cosa filtra sul colpoUno degli ultimi nomi per la difesa del calciomercato Juve è quello di, attualmente in forza al Newcastle. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ilcolporà dalla formula e dalla valutazione che il club inglese farà del proprio difensore.PAROLE – «: valutazioni in corso, nome da tenere in lista,dalla formula e dalla valutazione (ben sotto i 20 milioni). Pro: difensore mancino, utilizzabile anche a sinistra.: troppi infortuni».Leggi sunews24.com