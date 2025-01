Laprimapagina.it - Indipendenza: due appuntamenti importanti per affrontare le sfide economiche e sociali

, il movimento politico che promuove la sovranità e l’autonomia del Paese, ha annunciato due eventi di grande rilevanza per il prossimo 25 gennaio. I cittadini sono invitati a partecipare a due conferenze stampa organizzate in diverse città, con l’obiettivo di approfondire le tematicheed energetiche che l’Italia sta affrontando.Modena – Conferenza Stampa: “L’Italia davanti alla crisi economica ed energetica”L’evento avrà luogo alle ore 11:00 presso il Caffè Concerto. Il focus della discussione sarà sulle gravie energetiche che il Paese sta vivendo, con la presentazione di proposte concrete per un’Italia indipendente e autosufficiente. Interverranno:Fabio De Maio, Coordinatore Regionale Emilia-RomagnaLeopoldo Barbieri Manodori, Coordinatore Reggio EmiliaGiorgio Mari e Marina Dell’Orletta, rappresentanti diModenaMichele Geraci, Professore alla New York University di ShanghaiTerzigno (NA) – Conferenza: “Un’altra strada c’è!”Lo stesso giorno, alle ore 11:00, presso il Palazzo Auricchio Events, si terrà un incontro sul futuro della città, con particolare attenzione ai valori, alle idee e ai programmi proposti dal movimento.