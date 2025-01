Ilrestodelcarlino.it - Il docufilm su Saman: “Abbiamo fallito tutti, non accada mai più”

Reggio Emilia, 19 gennaio 2025 – “DopoAbbas, tante ragazze possono avere paura di denunciare. Ma io voglio dire che non c’è stata solo la sua fine, ma anche quella che ho fatto io. Sono viva, sto bene, ho un uomo accanto che ho scelto io”. Parla con il volto nascosto, Amina, pakistana: la sua storia combacia moltissimo con quella della connazionale uccisa a 18 anni il primo maggio 2021 a Novellara (Reggio Emilia), ma il suo finale apre alla speranza. La donna viene intervistata in un documentario, ‘’, che andrà in onda martedì 28 gennaio su Sky crime alle 22 e in streaming su Now. Prodotto da Pongofilms per Hearst Networks Italia, e sostenuto dalla Film commission Emilia-Romagna, ha ricevuto vari riconoscimenti. Si incentra sulla 18enne del cui omicidio risponderanno il 27 febbraio in Appello i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, condannati all’ergastolo, lo zio Danish Hasnain (14 anni di pena) e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, assolti.