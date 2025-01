Ilgiorno.it - Il canottaggio riparte da Pusiano. Con la gran fondo nazionale due giorni di gare e spettacolo

Leggi su Ilgiorno.it

dal lago diilitaliano che dopo la pausa natalizia si è rimesso a voper laRowing Winter Challenge, primo appuntamento della stagione remiera 2025. L’evento è iniziato ieri e si concluderà oggi, nel primo giorno disi è disputata la regata promozionale diche prevede le regate sui 6000 metri del percorso nelle specialità del singolo e del 7.20, in tutte le categorie. Oggi invece la Rowing Winter Challenge entrerà nel vivo con la classica gara diin doppio, quattro di coppia e otto, senza dimenticare lo Sport Terapia Integrata Winter Exhibition. In gara 57 società remiere da tutta Italia, in rappresentanza di sette regioni: oltre alla Lombardia padrona di casa si sono dati appuntamento agli equipaggi di Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Umbria e la SC Locarno dalla Svizzera.