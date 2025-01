Rompipallone.it - Conte “avvisa” il Napoli: da Garnacho a Dorgu, ora Manna si muove

Ultimo aggiornamento 19 Gennaio 2025 9:15 di Giancarlo SpinazzolaPartito Kvara, l’allenatore delnon ha intenzione di abbassare il livello della sua rosa:è a lavoroNonostante la partenza di Kvaratskhelia e l’indisponibilità dì Buongiorno, ildicontinua a macinare punti e prestazioni, lasciandosi ormai definitivamente alle spalle il periodo “no” in cui arrivarono le tre sconfitte contro Lazio e proprio Atalanta al Maradona.Rispetto alla gara d’andata, ilsembra aver trovato finalmente una quadra definitiva: non solo arcigna in fase difensiva, attenta e abbottonata ma una squadra capace anche di imporre il suo gioco, con una manovra finalmente più fluida e con un Lukaku iscritto definitivamente a questa Serie A.Il belga infatti sembra aver ritrovato finalmente fiducia e una condizione fisica buona, come dimostrato non solo dai gol ma anche dalle prestazioni: il confronto con Hien infatti è stato completamente diverso dalla gara d’andata, quando l’ex Inter fu annullato dal centrale dell’Atalanta che invece ieri è stato in difficoltà per tutti i 90 minuti.