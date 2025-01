CM com – Napoli in festa | 5mila tifosi a Capodichino Conte parla al megafono VIDEO|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-19 12:07:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:in delirio per il. Dopo la vittoria nel match Scudetto con l’Atalanta, gli azzurri sono tornati in città e sono stati accolti da eroi. Le immagini deistanno già facendo il giro del web e testimoniano la gioia e la voglia di tornare a vincere il titolo a due anni di distanza dall’ultimo, il terzo della storia del club. In attesa delle gare dell’Inter, la squadra disi è messa in fuga, ha spento gli entusiasmi dei bergamaschi e si è candidata definitivamente al ruolo di rivale dei nerazzurri di Milano. Altro che “dare fastidio”, ildipunta al bersaglio grosso.– Proprio l’allenatore è stato uno dei più scatenati nelle grandi feste che sono succedute alla vittoria del Gewiss.