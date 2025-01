Sport.quotidiano.net - Volley serie A2 femminile. San Giovanni affronta stasera una Casalmaggiore rinnovata

Dopo l’ottava vittoria casalinga di domenica scorsa contro l’Orocash Picco Lecco, Sangioca questa sera a Cremona per continuare la propria cavalcata in vetta al girone A diA2. Per la settima giornata di ritorno della regular season, Ortolani e compagne saranno impegnate oggi alle 21 al Pala Radi di Cremona contro il, compagine che per ben undici anni è stata tra le protagoniste indiscusse dellaA1. La squadra lombarda occupa l’ottavo posto in classifica con 14 punti in carniere, frutto di 5 vittorie e 10 sconfitte. Rispetto alla gara di andata è cambiata la guida tecnica della squadra capitanata da Giulia Pincerato. A occupare il posto del coach Bruno Napolitano è subentrato nel mese di dicembre l’argentino Cesar Claudio Cuello, che non ha più a disposizione la schiacciatrice croata Mika Grbavice, perché è stato rescisso il contratto.