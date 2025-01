Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025

Tutto pronto per il doppio appuntamento del weekend di, il programma di interviste di successo condotto dasu Canale 5. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda18 e19, glidi1818dalle ore 16.30 va in onda “”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato dasu Canale 5. Nella puntata di oggi tanti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto. Tra gli: Memo Remigi protagonista di un’intensa intervista in cui ripercorrerà i momenti più significativi della sua vita. Non solo, alla nuova vita di Malena che è tornata a farsi chiamare Filomena Mastromarino abbandonando per sempre il cinema hard.