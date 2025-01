Secoloditalia.it - Santanchè: «Sono serena, stiamo parlando del nulla. Dimissioni? Sono donna di partito, aspetto le valutazioni»

Leggi su Secoloditalia.it

«Me l’aspettavo,tranquillissima. Continuo a lavorare, a fare le cose che devo fare.del niente». All’indomani della decisione del gup di Milano di rinviarla a giudizio con l’accusa di falso in bilancio e delle richieste diche neseguite da parte dell’opposizione, il ministro del Turismo Danielanon nasconde quell’amarezza di cui ha parlato anche il suo avvocato, Nicolò Pelanda. Ma ribadisce la convinzione che, alla fine, la giustizia le darà ragione: «Conosco la vicenda nel merito e so che non mi porterà a una condanna».: «tranquilla»«È un processo da imprenditrice, non ha rilevanza politica», ha aggiunto il ministro, commentando in un colloquio con il Corriere della Sera le polemiche e le richieste diarrivate dall’opposizione.