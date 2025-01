Ilfattoquotidiano.it - Prodi attacca il governo all’evento di Delrio: “Bilateralismo di obbedienza agli Stati Uniti. Produzione cala da due anni, non c’è crescita”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il tratto in comune è la negazione: nessuno ha intenzione di fare un partito. A cominciare da Graziano, promotore di Comunità democratica, l’evento organizzato a Milano per discutere di come allargare il centrosinistra alla sua componente cattolica. “Oggi è l’inizio di un percorso, non di un partito”, dice l’ex ministro di Matteo Renzi. “Non si tratta di costruite nuovi partiti o nuove aree all’interno di un partito ma di coinvolgere nuovi elettori”, aggiunge pure Ernesto Maria Ruffini, l’uomo più atteso. Persino Romano, l’ospite d’onore collegato in videoconferenza, la pensa allo stesso modo: “Non penso a un partito dei cattolici, questa è la mia storia, ma è necessario e indispensabile, anche se non sempre riconosciuto, il contributo dei cattolici a un paese più giusto, dinamico e capace di interpretare i cambiamenti”.