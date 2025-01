Calciomercato.it - Non solo Cambiaso, la Juve cede pure Savona: che intreccio con il Milan

Andreavicino a salutare i bianconeri, può partire anche l’altro terzino: la doppia operazione che aumenta gli incastri con i rossoneriGiornate intense, quelle che sta vivendo lantus su tutti i fronti e questo sabato non farà certo eccezione, anzi si pone come uno degli snodi cruciali per l’annata bianconera.ntus opposta alin un match fondamentale, per la rincorsa al quarto posto che vale la Champions del prossimo anno. Non si può sbagliare, ma le vicende di campo si intrecciano in maniera assai stretta con quelle di mercato, inevitabilmente visto il momento della stagione.Non, la: checon il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Clima particolare, dalle parti di Torino, per gli ultimi avvenimenti. Slittato per ora il colpo Kolo Muani dal Psg, un contrattempo che di sicuro non ci voleva per Thiago Motta, che sperava di avere l’attaccante francese già a disposizione.