Juventusnews24.com - Nazionali Juve Settore Giovanile, ecco i 6 nomi dei convocati bianconeri con l’Italia Under 15 e Under 17: tutti i dettagli

di Fabio Zaccariadei giovanissimiselezionati per gli impegni con la maglia Azzurra:chi è stato convocato da Battisti e FavoTanti sono iselezionati per gli impegni con la Nazionale Azzurra, dall’15 all’17, complici le grandi prestazioni dei ragazzi sotto la guida di Benesperi e Cioffi. Per quanto riguarda la selezione del15, il tecnico federale Battisti ha chiamato in Azzurro ben 5 protagonistidellantus15. Fra i difensori centrali spiccano infatti idi Sounkalo Berthé, Alessandro Ghiotto e fra i terzini quelli di Raphael Mazzotta e Alberto Samà. In pratica tutta la linea difensiva di mister Benesperi.Per quanto riguarda, invece, il reparto offensivo l’unico bianconero convocato è Pietro Salvai, tra l’altro alla primissima chiamata in Azzurro.