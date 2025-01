Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter: Silente è Ron che viaggia nel tempo, la Teoria dei Fan

Ladel “Ron Weasley chenel” per spiegare la figura di Albusè una delle più stravaganti e affascinanti che i fan diabbiano mai proposto. Sostenuta da alcuni lettori fin dai primi anni 2000, l’idea chenon fosse altro che Ron Weasley cresciuto e tornato indietro nelha attirato l’attenzione per la sua bizzarria e il suo potenziale coinvolgente. Anche se la stessa autrice della saga, J.K. Rowling, ha respinto ufficialmente questa, molti fan continuano a trovarla intrigante, soprattutto alla luce di alcune coincidenze che sembrano legaree Ron, personaggi tanto distanti ma altrettanto affascinanti.è un Ron Weasley chenel– Le proveLaaffonda le radici nelle prime letture della saga, quando i fan si domandavano se, l’acclamato eioso preside di Hogwarts, fosse in qualche modo connesso al più giovane e meno importante Ron.