Manna | La scorsa volta Kvara non è voluto venire alla partita Garnacho? Mercato senza frenesia

: «? Lanon è»Giovanni, direttore sportivo della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima della gara di campionato contro l’Atalanta. «La squadra reagisce bene perché è concentrata e l’allenatore è bravo ad isolare il gruppo. Già lanon c’era e non è».Quanto mancherà?: «Stavamo cercando di portare avanti un rinnovo difficoltoso, viste le aspettative del calciatore rispetto ai nostri parametri. Abbiamo lavorato su quest’opportunità nei mesi scorsi, non siamo riusciti a concretizzarla. La cessione è stata doverosa per un club come il nostro, poi la volontà del calciatore è stata determinante e noi l’abbiamo assecondata.