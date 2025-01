Inter-news.it - Inter-Como Women, le convocate di Piovani per la 15ª giornata

Il lunch match della quindicesimadi Serie A Femminile presenta. Ecco le nerazzurreda mister Gianpieroper la sfida casalinga di domani.CONVOCAZIONI – Dopo aver pareggiato in casa contro il Sassuolo nella sfida d’andata dei quarti di Coppa Italia Femminile, le ragazze di Gianpierosi preparano a tornare in campo in Serie A Femminile. Domani, alle ore 12.30, è previsto il fischio d’inizio di, gara valida per la quindicesimadi campionato. Le nerazzurre riprenderanno nella competizione dopo aver conquistato un’ottima vittoria contro la Roma Femminile, nel precedente turno di Serie A. Dopo il turnover in Coppa Italia probabilmentepunterà nuovamente sul suo classico undici titolare in. Ecco quali sono le ventisei nerazzurreper la sfida di domani.