"È stato proposto al Napoli", spunta un nome a sorpresa per Manna: colpo da 40 milioni

MercatoUltimissime – Un potenzialeda 40per gli azzurri: Giovanniavrebbe iniziato a trattare per un altro profilo internazionale come sostituto di KvaratskheliaPer il mercatoultimissime arrivano direttamente dal giornalista Matteo Moretto. Sul proprio account X, il collega ha annunciato la possibilità di una nuova trattativa da parte degli azzurri per sostituire Kvaratskhelia. Da giorni vi stiamo parlando di Alejandro Garnacho comein pole per Antonio Conte, ma al club partenopeo sarebbeun altroper rinforzarsi a gennaio.Un possibile, che non era ancora maiaccoalla squadra del patron Aurelio De Laurentiis. Si tratterebbe dell’ennesimo profilo internazionale, che potrebbe guidare ilverso il sogno del quarto scudetto.