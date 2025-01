Cnel | in 10 anni calo di 25 milioni di occupati per effetto demografico

Quotidiano.net - Cnel: in 10 anni calo di 2,5 milioni di occupati per effetto demografico

In 10avremo undi 2,5dicome solodell'azione demografica. È quanto evidenzia ilnel rapporto "Demografia e forza lavoro", curato dal consigliere Alessandro Rosina e approvato dall'Assemblea il 18 dicembre scorso. "Se negli ultimi decenni il fenomeno principale a cui siamo andati incontro è l'invecchiamento della forza lavoro e un cambiamento della composizione interna alle aziende a sfavore del peso delle nuove generazioni - spiega il rapporto - nei prossimi decenni il rischio è di andare incontro anche ad una riduzione quantitativa complessiva della forza lavoro. Se, infatti, non contrastata da un adeguato aumento del tasso di occupazione delle nuove generazioni (sul versante maschile e femminile) attualmente a livelli tra i più bassi in Europa, l'azione delle dinamiche negative della demografia è tale da far progressivamente riscalare verso il basso tutte le età lavorative".