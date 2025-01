Ilrestodelcarlino.it - Bretella addio: persi i fondi per la nuova strada

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Latra l’ultima rotatoria di via Sbrozzola a Osimo e via Ancona (altezza della Imt) rientrava nei tre milioni e centomila euro che lo Stato aveva assegnato alla Regione. L’ex governatore Luca Ceriscioli li aveva "riversati" a Osimo proprio per il progetto viario che si innesta nell’ambito della viabilità di adduzione al nuovo Inrca all’Aspio di Camerano in corso di costruzione (comprende anche la rotatoria davanti al Cargopier già realizzata). Rientrava appunto, perché quei soldi, tanto attesi e cercati, adesso non ci sono più. La commissaria Grazia Branca (che in questi giorni sta incontrando cittadini, enti e associazioni, da ultimo i Lions) ha confermato che ormai sono stati. Si trattava diministeriali che passano per il bilancio regionale finalizzati appunto alla viabilità attorno al nuovo Inrca che il Comune doveva appaltare.