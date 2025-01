Ilrestodelcarlino.it - Bellini e Foglietta, il ricordo 10 anni dopo

Nell’arco di cinque giorni, nel settembre 2015, esattamente il 12 e il 17, Santa Sofia perse il pittore incisore Enzoe il giornalista scrittore Luciano. Quest’anno, nel decennale della morte, non mancheranno le iniziative per ricordarli e il primo ad auspicarlo è Gabriele Zelli, a lungo amministratore, amico di entrambi e oggi apprezzato animatore culturale. "sono stati conosciuti e apprezzati ben oltre i confini della Romagna. Entrambi hanno lasciato un segno tangibile del loro operato – commenta Zelli – che sarebbe da valorizzare e far conoscere. Sono certo che il Comune e le associazioni di Santa Sofia sapranno organizzare eventi a tale scopo, anche in collaborazione con le istituzioni di altre città romagnole, in primo luogo Forlì". Classe 1931,inizia giovanissimo, sotto la guida del pittore locale Innocente Biserni, ad accostarsi al mondo dell’arte e, frequentando lo studio di Aloisi e De Cavero a Torino, dove apprende le norme accademiche di pittura, incisione e nozioni di disegno pubblicitario e illustrazione.