Quotidiano.net - Zelensky conferisce a Guido Crosetto l'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio

Il presidente ucraino Volodymyrha conferito al ministro della Difesal'onorificenza dell'delil, III grado, per "l'importante contributo personale al rafforzamento della collaborazione fra i due Stati e il sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina": lo riporta Ukrinform, che cita il relativo decreto pubblicato sul sito web della presidenza di Kiev. Ieriha incontratoa Kiev per discutere del rafforzamento dell'Ucraina e delle garanzie di sicurezza per il Paese.