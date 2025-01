Spazionapoli.it - Verso Atalanta-Napoli, unico dubbio a sinistra: il favorito tra Olivera e Spinazzola

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime– Manca sempre meno al prossimo match di Serie A per gli uomini di Antonio Conte, attesi nel match di sabato sera dall’di Gian Piero Gasperini.Il calciomercato è un pensiero che sta tenendo banco in casa: le ultimissime notizie parlano di una società molto attiva sul fronte trasferimenti, considerando che va trovato quanto prima il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia (a stretto giro l’annuncio da parte del Paris Saint Germain, ndr). Ma l’attenzione non va tolta dal campo: c’è un primo posto da tenersi ben stretto e il prossimo impegno all’orizzonte non è certamente tra i più agevoli, sulla carta.A ospitare gli azzurri nella prossima giornata del campionato di Serie A è l’che, dopo il pareggio nel recupero contro la Juventus, vuole riuscire nell’impresa di bissare la soddisfazione ottenuta nel girone d’andata allo stadio Diego Armando Maradona.