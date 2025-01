Thesocialpost.it - TikTok vietato, utenti in fuga: boom per la nuova app, che sta già spopolando

Forte incertezza dopo che Corte Suprema americana ha confermato la legge che, da domenica 19 gennaio, vietanegli Stati Uniti. Le decisione dei giudici apre alla possibile messa a bando della piattaforma, che negli Usa conta ben 170 milioni di.La Casa Bianca ha confermato che sarà la prossima amministrazione a decidere se applicare o meno la legge che vieta l’utilizzo del social. Sarà quindi Donald Trump – che lunedì 20 gennaio 2025 giurerà come nuovo Presidente degli Stati Uniti – a scegliere il da farsi, ma le incognite sono tante.Leggi anche: Ibernare il corpo dopo la morte, arriva il primo laboratorio in Europa: quanto costa e come funzionaNel frattempo, più di 700milaamericani hanno scaricato RedNote, l’app che si sta candidando a diventare un’alternativa in caso di messa a bando di